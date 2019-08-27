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Muhtar Uysal ASAT’ı göreve davet etti

Alanya'nın kuzeyinde yer alan Sugözü Mahallesi’nde su sorunu yaşanıyor

POLİTİKA 27.08.2019, 23:16 27.08.2019, 23:23 Enes Subaşı
Muhtar Uysal ASAT’ı göreve davet etti
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Alper Kutay

ALANYA’NIN kuzeyinde yer alan Sugözü Mahallesi’nde su sorunu yaşanıyor. Özellikle mahallenin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar evlerine ve bahçelerine su bulamadıklarını belirttiler. Mahalle sakinleri, suların sık sık kesildiğini, ayrıca kalitesiz ve az su nedeniyle zor günler yaşadıklarını ifade ettiler. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT yetkililerini göreve çağıran mahalle sakinleri, “Adı üstünde suyun gözü olan mahallemizde susuzluk çekiyoruz. Daha önce hiç böyle bir sorun yokken şimdi sorun yaşamamız ise manidar” dediler. Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal ise vatandaşların şikayetlerinde haklı olduklarını belirterek, “Son aylarda su sorunu yaşadığımız doğrudur. Yetkililere durumu iletiyoruz ve çözüm istiyoruz. Vatandaşlarımızın sesine kulak verelim” diye konuştu.

#Alanya #Muhtar Uysal
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