Muhtar Top'un aza listesi belli oldu

60 bin nüfusla Alanya’nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar’ın muhtar adayı ve mevcut muhtarı Ahmet Top’un aza adayları belli oldu

Muhtar Top'un aza listesi belli oldu
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15 yıldır başarıyla görev yapan ve yaptığı çalışmalarla Mahmutlar halkının takdirini kazanan Muhtar Top’un aza listesi büyük beğeni topladı. Ahmet Top, “15 yıldır tek işim olan ve severek yaptığım muhtarlık görevime bölge halkının tercihiyle inşallah devam edeceğim. Her zaman Mahmutlar’ın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için çalıştım. Bundan sonra da yorulmadan çalışmaya devam edeceğim. Halkımızın her arzusu benim için emirdir” dedi. Muhtar Top’un listesinde Muhiddin Çatar, Mehmet Anılgan, Zinnet Işık, Nadir Utancık, Emre Güleçer, Kemal Özdüven,  Mustafa Tönget ve Emine Çelik aza olarak yer aldı.

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