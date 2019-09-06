Muhtar Gürel’den Yücel’e teşekkür
Tosmur Mahallesi Muhtarı Zafer Gürel, mahallede sürdürülen alt ve üstyapı çalışmaları nedeniyle Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti
POLİTİKA 06.09.2019, 22:24 06.09.2019, 22:28
"BUGÜN mahallemizin yol bakım çalışılmalarının bir kısmını bitirdik” diyen Muhtar Gürel, Alanya Belediyesi’ne telefon açar açmaz tüm ekiplerin seferber edildiğini kaydetti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut ile şeflere, çavuşlara ve belediye personeline teşekkür eden Muhtar Gürel, “Çalışmalar kısa sürede sona erdi, Allah herkesten razı olsun” dedi.
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