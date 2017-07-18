Muhtar Dora'dan Akşener'e özür

Haber: Alper KUTAY
SOSYAL demokrat içerikli paylaşımları ile dikkat çeken Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora, son dönemde bazı çevrelerin hedef tahtası haline gelen ve özellikle sosyal medyada en çok eleştirilen siyasetçilerin başında gelen Meral Akşener'e sahip çıktı. Merkez Parti adında yeni bir siyasi oluşum hazırlığı içerisinde olduğu konuşulan Akşener'e sosyal medyadan küfür edilmesine sert tepki gösteren Dora, şu mesajı paylaştı: Bu torun sahibi Türk kadınına ne insanlığa, ne Müslümanlığa sığacak şekilde küfür edildi. Meyhane köşelerinde sarhoşların bile ağzına aldığı zaman kan dökülecek şeklinde ağır bir küfrü bu Türk kadınına layık gördünüz ya, artık gerçekten bu toplumun Türklüğün tüm göreneklerini kaybettiğini düşünüyorum. Elimizden bir şey gelmiyor. Sadece sana bu ağır hakaretin ne demek olduğunu bile bilemeyecek insanların oluşturduğu toplumda yaşamak beni ürkütüyor. Ben tüm erkekler adına sizden özür diliyorum."
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İyi Seyirler.
helal olsun
Heralda kırtasiyecilikten vekillik adayı niyeti var...Yağcılık erken başlamış ama şu ortamda siyasi boşluk yok biiiir,Meral hanımın güzelliğine sözümüz yok fakat feto damgasıyla bi nane olmaz...
şu fetöcüler bir seferde delikanlı olsada kimliklerini gizlemese..lağım çukurundan kafalarını çıkarsalar