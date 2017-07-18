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Muhtar Dora'dan Akşener'e özür

Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora, sosyal medyadan küfür eden tüm erkekler adına Meral Akşener'den özür diledi

Muhtar Dora'dan Akşener'e özür

Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora, sosyal medyadan küfür eden tüm erkekler adına Meral Akşener'den özür diledi

18 Temmuz 2017 Salı 21:00
Muhtar Dora'dan Akşener'e özür
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Haber: Alper KUTAY

SOSYAL demokrat içerikli paylaşımları ile dikkat çeken Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora, son dönemde bazı çevrelerin hedef tahtası haline gelen ve özellikle sosyal medyada en çok eleştirilen siyasetçilerin başında gelen Meral Akşener'e sahip çıktı. Merkez Parti adında yeni bir siyasi oluşum hazırlığı içerisinde olduğu konuşulan Akşener'e sosyal medyadan küfür edilmesine sert tepki gösteren Dora, şu mesajı paylaştı: Bu torun sahibi Türk kadınına ne insanlığa, ne Müslümanlığa sığacak şekilde küfür edildi. Meyhane köşelerinde sarhoşların bile ağzına aldığı zaman kan dökülecek şeklinde ağır bir küfrü bu Türk kadınına layık gördünüz ya, artık gerçekten bu toplumun Türklüğün tüm göreneklerini kaybettiğini düşünüyorum. Elimizden bir şey gelmiyor. Sadece sana bu ağır hakaretin ne demek olduğunu bile bilemeyecek insanların oluşturduğu toplumda yaşamak beni ürkütüyor. Ben tüm erkekler adına sizden özür diliyorum."

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Son Güncelleme: 18.07.2017 21:11
Anahtar Kelimeler:
Saray MahallesiMuhtarı Süleyman DoraMeral AkşenerSosyal Medya
Yorumlar
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alp 2017-07-18 21:31:21

helal olsun

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DORU 2017-07-18 21:35:01

Heralda kırtasiyecilikten vekillik adayı niyeti var...Yağcılık erken başlamış ama şu ortamda siyasi boşluk yok biiiir,Meral hanımın güzelliğine sözümüz yok fakat feto damgasıyla bi nane olmaz...

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dora 2017-07-19 10:41:55

şu fetöcüler bir seferde delikanlı olsada kimliklerini gizlemese..lağım çukurundan kafalarını çıkarsalar

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