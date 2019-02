Muhtar Demir destek için çekildi

1999 yılında Mahmutlar’a gelip yerleştiğini söyleyen Demir, “2004-2009 yılları arasında Mahmutlar Belediye Başkanlığı döneminde Mahmutlar’daki değişime şahit oldum ve burada yapılan hizmetleri her zaman takdir ile karşıladım. Mahallemizden Alanya ve tüm bölgelere hizmet etmek üzere yola çıkan yakından tanıdığımız, bildiğimiz ve güvendiğimiz başkanımızın yanında yer almanın ve destek vermenin bugün için daha önemli ve gerekli olduğunu gördüm. Çalışma arkadaşlarımla ve destekçilerimle yaptığım istişareler neticesinde; Mahmutlar Mahallesi muhtar adaylığımdan çekilerek, Demokrat Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Alaattin Çakır’a destek vermeye ve birlikte çalışmaya karar verdim. Öncelikle çalışmalarımda bugüne kadar muhtar adaylığım sürecinde bana destek veren tüm hemşehrilerimize, dostlarıma ve arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ederim. Bugünden sonra; yine Mahmutlar’ımızın hizmetlerine katkı sunmak amacıyla, çalışmalarıma Demokrat Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Alaattin Çakır bey ile birlikte devam edeceğim. Mahmutlar ve Alanya kamuoyuna saygı ile duyururum” dedi.

ÇAKIR TEŞEKKÜR ETTİ

Demokrat Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Alaattin Çakır ise, kendisine destek vermek amacıyla muhtarlık adaylığından çekildiğini açıklayan Demir’e desteği için teşekkür etti. Çakır, “Mahmutlar Mahallesi muhtar adayı olan Hülya Demir hanımefendi bize destek olmak ve çalışmalarımıza katılmak için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Kendisinin bu kararına saygı duymakla birlikte; bizim için bu karar ve desteğin çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim. Siyasi çalışmalarımızın çok yoğun geçtiği bir süreçte, sayın Demir’in 'Birlikte Alanya’yız' çağrımıza kulak vermesi ve bize destek vermesi son derece ciddi ve samimi bir yaklaşımdır. Biz bu şehrin hizmet sorumluluğunu almak düşüncesiyle aday olarak çıktığımız bu süreçte; her partiden, her kesimden ve her bölgeden gelecek desteği değerli buluyoruz ve önemsiyoruz. Sayın Demir’e ve mesai arkadaşlarına ilgi ve destekleri için tekrar teşekkür ediyor, birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.