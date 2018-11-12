Muhtar Aksu, Ak Parti'den aday adayı oldu

BELEK Muhtarı Memiş Aksu, Ak Parti'den Serik Belediye Başkanlığı için aday adaylığı müracaatını yaptı. Ak Parti ilçe başkanlığında gerçekleştirilen törende konuşan İlçe Başkanı Hasan Kozan, "Güzel bir süreç yaşıyoruz. Tüm aday adaylarımız için hayırlı olsun. Şu ana kadar 7 aday adayımızın müracaatını kabul ettik" dedi.

Memiş Aksu da şöyle dedi:

"Bugün itibariyle bildiğiniz gibi 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde partimiz adına Serik Belediye başkanlığına aday adayı başvurumu yaptım. Doğduğum, büyüdüğüm, ailemi kurduğum bu topraklar için 5 yıla yakın süredir yürüttüğüm Belek muhtarlığı görevimin birikimiyle başta meslektaş olduğum muhtar kardeşlerim ve şu an burada olan olmayan ama bana destek veren herkesin duası ile Serik Belediye Başkanlığına talibim. Parti teşkilatımız tarafından layık görülürsem Serik'imiz için çalışacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda, onun izinde gitmeye gayret göstereceğiz. Bütün güzellikler ilçemiz Serik için. Biz bize, el ele vererek, verilen her görevde canla başla Serik için, memleketimiz için çalışalım diyoruz."