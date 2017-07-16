Muhtar Akın'dan BŞB'ye teşekkür

Haber: Alper KUTAY
BÜYÜKŞEHİR'E bağlı ilaçlama ekiplerinin Alanya'nın tüm mahallelerinde olduğu Cumhuriyet Mahallesi'nde de gece gündüz yoğun ve profesyonel çalışmaları sonucu sivrisinek konusunda şikayetlerin sıfıra indiğini söyleyen Musa Akın, "Bu nedenle Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney başta olmak üzere tüm sivrisinekle mücadele ekiplerine teşekkür ederim. 40 derecede sıcak altında çalışmak kolay değil. Allah yardımcıları olsun" dedi.
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İyi Seyirler.
Bizlerde Alanyanın Mahallesiyiz(Okurcalar,Çakallar,Alara),Ancak maşaAllah sinekler akşam olunca kafile kafile geliyor. Vücudumuz saçma yemiş gibi delik deşik oluyor.Aynı şekilde ilaçlama işlemlerinin buralarada yapılmasını istiyoruz. Sevgiler,Saygılar
Teşekkür ediyoruz sayın başkan gerçekten az bu sene çok fora geçti