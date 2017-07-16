Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Muhtar Akın'dan BŞB'ye teşekkür

Alanya'nın en büyük yerleşim birimlerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Musa Akın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin etkin çalışması sonucu Alanya'da sivrisineğin tarih olduğunu söyledi

Muhtar Akın'dan BŞB'ye teşekkür

Alanya'nın en büyük yerleşim birimlerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Musa Akın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin etkin çalışması sonucu Alanya'da sivrisineğin tarih olduğunu söyledi

16 Temmuz 2017 Pazar 23:10
Muhtar Akın'dan BŞB'ye teşekkür
banner404

Haber: Alper KUTAY

BÜYÜKŞEHİR'E bağlı ilaçlama ekiplerinin Alanya'nın tüm mahallelerinde olduğu Cumhuriyet Mahallesi'nde de gece gündüz yoğun ve profesyonel çalışmaları sonucu sivrisinek konusunda şikayetlerin sıfıra indiğini söyleyen  Musa Akın, "Bu nedenle Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney başta olmak üzere tüm sivrisinekle mücadele ekiplerine teşekkür ederim. 40 derecede sıcak altında çalışmak kolay değil. Allah yardımcıları olsun" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Musa AkınAntalya Büyükşehir BelediyesiBŞBTeşekkür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Eski Köylü 2017-07-17 12:43:13

Bizlerde Alanyanın Mahallesiyiz(Okurcalar,Çakallar,Alara),Ancak maşaAllah sinekler akşam olunca kafile kafile geliyor. Vücudumuz saçma yemiş gibi delik deşik oluyor.Aynı şekilde ilaçlama işlemlerinin buralarada yapılmasını istiyoruz. Sevgiler,Saygılar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İsmail 2017-07-16 23:28:53

Teşekkür ediyoruz sayın başkan gerçekten az bu sene çok fora geçti

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim