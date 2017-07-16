Muhtar Akın'dan BŞB'ye teşekkür

Haber: Alper KUTAY

BÜYÜKŞEHİR'E bağlı ilaçlama ekiplerinin Alanya'nın tüm mahallelerinde olduğu Cumhuriyet Mahallesi'nde de gece gündüz yoğun ve profesyonel çalışmaları sonucu sivrisinek konusunda şikayetlerin sıfıra indiğini söyleyen Musa Akın, "Bu nedenle Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney başta olmak üzere tüm sivrisinekle mücadele ekiplerine teşekkür ederim. 40 derecede sıcak altında çalışmak kolay değil. Allah yardımcıları olsun" dedi.