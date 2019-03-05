Muhittin Böcek’ten Sönmez’e sürpriz

ALPER KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, saha çalışmalarını tamamlamasının ardından Mahmutlar Seçim Ofisi’ni ziyaret etti. Coşkulu bir kalabalığın karşılama etkinliği geceye damga vurdu. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte seçim ofisine gelen Sönmez, tezahüratlar ve alkışlarla karşılandı. Seçim ofisine gelen vatandaşlarla birebir ilgilenen Sönmez’e bir sürpriz de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’ten geldi. Gazipaşa’da seçim ofisi açılışı için bulunan Muhittin Böcek, dönüş yolunda Sönmez’in Mahmutlarda bulunan Seçim Ofisi’ne gelerek sürpriz yaptı. Böcek’in sürprizi ile vatandaşların coşkusu arttı ve Mahmutlar adeta bayram yerine döndü.

‘MAHMUTLAR 5 YILDIR İHMAL EDİLMİŞ’

Vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Biz yola çıkarken çok büyük hayaller kurduk. İhmal edilen Mahmutlar için, ihmal edilen Alanya için oldukça büyük ve güzel hayaller kurduk. Büyük hayaller, ancak büyük insanlarla gerçekleşir. Bunun için de Alanya’da Abdullah Sönmez’le, Antalya’da Muhittin Böcek ile yola çıktık” dedi.

BÖCEK’TEN SÖNMEZ’E SÜRPRİZ ZİYARET

Yücel Apaydın’ın konuşmasının ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ise Sönmez’in Mahmutlar Seçim Ofisi’nde vatandaşlarla buluşacağını duyduğunda uğramak istediğini dile getirerek, “Gazipaşa programımızın ardından Abdullah Başkan’ın Mahmutlar Seçim Ofisi’ne uğrayacağını arkadaşlarımızdan öğrendim. Arkadaşlarım ‘Seçim Ofisi yol üzerinde, uğrayalım mı?’ deyince ‘Seve seve uğrarım’ dedim. Bu coşkulu atmosfer için vatandaşlarımıza, kıymetli Alanya’ya teşekkür ederim” diye konuştu.

ALANYA’YI BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ’

Böcek’in konuşmasının ardından mikrofonu alan Sönmez’in konuşması tezahüratlarla ve alkışlarla sık sık kesildi. Sönmez, “Bu akşam burada bu güzel organizasyonu yapan ve bu sürprizi hazırlayan siz değerli halkımıza çok teşekkür ederim. Allah’ın izniyle olmazsa olmaz bu seçimi alacağız. Bu baskı ortamında dahi gösterdiğiniz destekle ve kazanmamız için ettiğiniz dualarınızla başaracağız. Alanya’nın doğusundan batısına her yer aynı hizmeti alacak. Herkes Alanya’da eşit hizmet alacak. Sayın Muhittin Böcek’e ziyareti için çok teşekkür ederim” dedi. Sönmez ayrıca şeffaf bir yönetim ve şaibelerin ortadan kaldırılması için seçimden sonra göreve geldikleri takdirde Bir Alanya’mız Var Derneği’ni kapatacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından vatandaşlarla sohbet eden ekip, vatandaşların ilgisinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.