Muhittin Böcek’ten Alanya halkına söz: 'Alanya Alanya'dan yönetilecek'

MİLLET İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ve İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, uyumlu çalışmaları ve ortak akılla oluşturdukları projeleriyle dikkat çekiyor. Sönmez, Yeni Alanya’ya yaptığı değerlendirmede, “Özellikle Muhittin Böcek’in Alanya ziyaretinde dile getirdiği ‘Alanya, Alanya’dan yönetilecek’ vaadi Antalya ve Alanya’ya gelecek hizmetlerin uyumlu bir şekilde halkla buluşacağını gösteriyor” dedi. Alanya’nın caddelerinin Büyükşehir Yasası ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildiğini söyleyen Abdullah Sönmez, “Esnafın ve vatandaşın bu konuda büyük sıkıntı yaşadığını gözlemliyoruz” derken, Muhittin Böcek, “Alanya’nın caddeleri Alanya’ya geri verilecek. Büyükşehir’in yaptığı uygulamalarla Alanya halkı ve cadde esnafı sıkıntı yaşıyor. Biz bu caddeleri Alanya’ya teslim ederek esnafımızın sıkıntısını çözeceğiz. İşlerin kolaylıkla çözülmesi için bu şart. Alanya’ya yetki devri yapacağımız bir başka konu ise ASAT. ASAT’ın yetki ve görevlerini Alanya’ya teslim edeceğiz. Böylelikle su hizmetlerini hak ettiği değerde sağlamak adına tüm yetkilerin Alanya’da olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” mesajı verdi.

‘ALANYA HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ ALACAK’

Alanya’daki mevcut arıtma tesislerini iyileştireceklerini vurgulayan Böcek, “Gün geçtikçe nüfusu artan, yazın turizmle birlikte nüfusu daha da çoğalan Alanya’ya hak ettiği şekilde hizmet edilmesi adına arıtma ve atıksu işletmelerini Alanya Belediyesi’ne teslim edeceğiz. Alanya ziyaretimizde otogar ve hal esnafımızla birebir görüşmelerimizde bunları ilettik. Otogarın ve Hal’in de işletmesini Alanya Belediyesi’ne teslim ederek Alanya’da işleyen bir hizmet olması için durmaksızın çalışacağız” dedi. Millet İttifakı’nın ortak adayı Abdullah Sönmez, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’le birlikte uyumlu çalışmalarına yönetime geldiklerinde de devam edeceklerini iletti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel’in seçime yakın verdiği vaatlerin samimi olmadığını dile getiren Sönmez, “Seçim telaşından ne yapacaklarını şaşırdılar. Seçime yakın verdikleri vaatler seçim sonucundan korktuklarını gösteriyor. Madem bu vaatleri şimdi verebiliyorsunuz, 5 yıl boyunca neredeydiniz? Halkı hatırlamak seçim yaklaşınca akıllarına geliyor. Biz Sayın Muhittin Böcek’le birlikte ortak akılla ve çözümcü anlayışımızla eksik olan, sıkıntı olan, sorun olan her ne varsa ortak bir yol, bir çözüm bulacağız” dedi.

İŞTE BÖCEK'İN ALANYA

PROJELERİ VE VAATLERİ



1- Alanya, STK'lar ile birlikte ortak akılla yönetilecek.

2- Alanya halkı, yönetim mekanizmalarına dahil edilecek.

3- Alanya, Alanya'dan yönetilecek.

4- Tophane Mahallesi, kentsel yenilenme ve restorasyon çalışmaları ile turizme kazandırılacak.

5- İdari yetki karmaşası bitecek. Alanya Belediyesi, caddelerine ve sahillerine kavuşacak.

6- Halk Mama, Halk Su, Halk Süt, Halk Yem ve Mezbaha tesisleri ile Alanya'da geçim sıkıntısı bitecek.

7- BŞB'nin kuracağı yeni tesislerle istihdam sağlanacak. Alanya'da işsizlik sorunu sona erecek.

8- Son derece ekonomik kreşler açılacak.

9- Alanya, hafif raylı sistemle buluşacak, ulaşım sorunu sona erecek.

10- Alanya'nın otopark sorunu çözülecek, kaldırımlar yayaların olacak.

11- Kış, kültür ve inanç turizmleri, akılcı politikalarla desteklenecek.

12- Alanya Kalesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası'na kazandırılacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 18:08