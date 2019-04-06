Muhittin Böcek mazbatasını ne zaman alacak?

31 MART Yerel Seçimini 61 bin 645 oy farkla kazanan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Muhittin Böcek, 8 Nisan Pazartesi günü mazbatasını alacak. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki mazbata törenin ardından Böcek, 20 yıl belediye başkanlığını yaptığı Konyaaltı'nda koltuğu partilisi Semih Esen'e teslim edecek. Buradaki törenin ardından Muhittin Böcek, saat 16.00'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek yeni görevini devralacak. Büyükşehir Belediyesi için 1 milyon 446 bin seçmenin oy kullandığı Antalya'da, CHP'nin adayı Muhittin Böcek 714 bin 224, AK Parti'nin adayı Menderes Türel ise 652 bin 579 oy aldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 15:53