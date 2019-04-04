Muhittin Böcek: Kazanan Antalyamız olmuştur

MUHİTTİN Böcek, seçim sonrası sonuca yapılan itirazı değerlendirdi, belediye çalışanları ile ilgili ve hizmetlerinin durdurulacağı iddialarına yanıt verdi. Muhittin Böcek, seçime yapılan itirazın yasal bir hak olduğunu, ancak çıkan sonucun değişmeyeceğini söyledi. Muhittin Böcek şöyle konuştu: “19 ilçemizde, 913 mahallemizde 99 gün gece gündüz koştuk. Bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı söyledik. Onlarla projelerimizi konuştuk ve 100'üncü gün, yani 31 Mart Pazar günü seçime gittik. Antalyamız tercihini yaptı. Beni aday gösteren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Biz seçim süresince gönüllerin ittifakı olduğumuzu söyledik. Bunu da seçim sonrası aldığımız sonuç ile gördük. 714 binin üzerinde oy aldık. Bu gerçekten de önemlidir, kıymetlidir. Ben bize oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın belediye başkanı olacağım, emrinde olacağım. Mazbatamızı aldığımız gün itibarıyla birlikte çalışacağız. Seçim süresince 'Ben sen yok, biz varız. Biz birlikte yapar, birlikte yönetiriz' demiştik. Bu bağlamda da seçimin kazananı Antalyamız olmuştur. Ancak dün son saatte AK Parti İl Başkanı tarafından seçim sonuçlarına itiraz edilmiştir. İtirazlar yasal haklarıdır. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ancak 19 ilçede yüksek oy oranıyla seçimi kazanmış biri olarak ben hem İl Seçim Kuruluna, hakimlere, savcılara güveniyorum. Çünkü Antalya halkı bana güvendi. Belki mazbata almam birkaç gün ötelenebilir. Ama Antalyamız ile ilgili çalışmalarımıza hiçbir şey engel olamayacaktır. Mazbatamızı aldığım gün itibarıyla 'Sözüm söz, Muhittin Böcek sözü' dediğim Antalyalılarımız için 5 yıl boyunca gece gündüz çalışmaya başlayacağım. Onların yaşam kalitesi dahil olmak üzere yerelden kalkınacağız, kırsalda köylümüz, kentlimiz, turizmcilerimiz hep birlikte olacağız."



'HİÇ KİMSENİN EKMEĞİYLE OYMAYACAĞIZ'

Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarmalar olacağıyla ilgili iddiaları da yalanlayan Muhittin Böcek, “Şunu söylemek isterim Muhittin Böcek olarak ben, 25 yıldır siyasi nezaketle buralara gelmiş biriyim. Ben seçim sonrası tek bir kişiye dahi Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konuşma yetkisi vermedim. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ben mazbatamı almadan bu konularla ilgili hiç kimseye yetki vermedim. Zaten bu konuyla ilgili avukatım Cansel Tuncer aracılığıyla da kamuoyuna bir duyuru yaptım" dedi.



PROJELER DEVAM EDECEK

Hizmetlerin durdurulduğu iddialarına da değinen Muhittin Böcek, “Ulaşım ile ilgili de üzüldüm tabi. 'Muhittin Böcek geldi Varsak'a giden 3. raylı sistem hattı durduruldu' gibi söylemleri üzüntüyle karşıladım. Biz yapmasını bilen insanız. Biz doğru olan projelere devam ederiz. Kepez'de Varsak'a giden hattın durdurulmuş olması üzücüdür. Teknik anlamda üç ay kum torbalarıyla çalıştırılması gerekirdi. Buna da uyulmamıştır. Herhalde durdurulma nedeni de bu teknik gerekçedir. Ücretsiz ulaşım ve su ile de ilgili siyasi bir çok şey yazılıp çizilmiş. Ama benim geriye dönük siyasi bir hesaplaşmam olmaz. Biz yasa yönetmelik çerçevesinde çalışmalar yapacağız. Göreve geldiğimiz gün itibarıyla yasal yönetmelik içinde ne yapılmış ne yapılmamış bunlara bakacağız. Bunlar gerek Sayıştay gerekse denetçi arkadaşlar tarafından incelenecektir. Ben düne bakmıyorum. Mevlana'nın 'Dün dünde kaldı cancağazım bu gün güzel şeyler söylemek lazım' dediği gibi biz Antalyamızı yönetmeye geliyoruz. Güzel şeyler yapmaya geliyoruz. Bizler gittiğimiz her yerde sevgi seliyle karşılaşıyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Ben gece gündüz demeden çalışan bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.