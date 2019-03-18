Muhittin Böcek Batı Alanya esnafıyla buluştu

BÖCEK, sabah saatlerinde ilk olarak Çanakkale Zaferi yıldönümü için Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı, ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Alanya’daki ziyaretlerine Konaklı Toptancı Hali’nde devam eden Böcek, hal esnafı tarafından ilgiyle karşılandı. Konaklı ve Payallar Toptancı Hali’ni ittifakın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’le birlikte gezen Böcek, seçimi kazanmaları halinde sorunları Sönmez’le birlikte çözeceklerini kaydetti.

‘ÜLKEDE ÜRETİCİLER ÇOK DERTLİ’

“Sen ben yok biz varız. Biz birlikte yaparız” diyerek hal esnafının sorunlarını birebir dinleyen Böcek ve Sönmez, Dim TV’ye seçim sürecini değerlendirdiler. Böcek, “Bugün çok anlamlı ve önemli bir gün. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümünde, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bugün sabah hal esnafıyla buluştuk. Komisyoncularla ve üreticilerle hep bir aradaydık. Ülkemizdeki üreticinin dertli olması, devletin üreticiye yeterli desteği sağlayamaması, komisyoncuların ötekileştirilmesi gibi sıkıntılar görüyoruz. Payallar için sıcak asfalt talebi olduğunu söylediler. Önümüzde 12 gün gibi bir süre kaldı. Allah’ın izniyle vatandaşımızı mahcup etmeyeceğiz” dedi.

‘HALKIMIZA MAHCUP OLMAYACAĞIZ’

Böcek, konuşmasına şöyle devam etti: “Sözüm ‘Muhittin Böcek’ sözüdür. 25 yıllık siyasi hayatımda bana kefil olanları hiç mahcup etmedim. Bundan sonra da hem Muhittin Böcek olarak, hem Abdullah Sönmez başkanımla mahcup etmeyeceğiz. Halka hizmeti Hakk’a hizmet bildik ve hizmetin hasedi olmaz dedik. Kendini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gören, ezanımıza, al bayrağımıza ve Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkan herkesle ittifakımız vardır, herkesin oyuna talibiz. Oy veren vermeyen herkese eşit mesafede hizmet edeceğiz. Ben sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız” dedi. Abdullah Sönmez de yaptığı açıklamada, “Hiç kimse merak etmesin. Biz çiftçinin de halcinin de derdini biliyoruz. 12 gün sonra herkesi mutlu edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 21:45