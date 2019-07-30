‘Muhittin Başkan büyük caddeleri vermeye hazır’

Alper Kutay

APAYDIN, "Büyükşehirle iletişim ve hizmette iki parti de eşit yetkiye sahip" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in davetiyle geçen hafta il, ilçe ve belediye başkanları toplantısına katılan Apaydın, Alanya’daki birimlerin güçlendirilmesi ve ASAT’ın bütçesinin arttırılması noktasında talepte bulunduklarını söyledi. Apaydın, Büyükşehir Belediyesi’nin devretmek istemesine rağmen Alanya’daki büyük caddeleri almamak için Alanya Belediyesi’nin ayak dirediğini savundu. Apaydın, "Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yıllardır ‘caddelerimizi ve sokaklarımızı elimizden aldılar’ diye serzenişte bulunuyor. Muhittin Böcek’e şu öneride bulunduk. Büyük caddeler Alanya Belediyesi'ne devredilsin, bakım ve onarımı Alanya Belediyesi tarafından yapılsın, altyapısı düzeltilsin. Muhittin Başkan buna hazır ama Alanya Belediyesi ayak diretiyor. Geçmiş dönemde Menderes Türel büyük caddelere bir parke taşı bile koymadı. Şimdi bunun sıkıntılarını hep beraber yaşıyoruz. Alanya Belediye Başkanı madem sokak ve caddeleri istiyor, alsın, iyileştirmelerini yapsın ve halkın hizmetine sunsun" dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 17:18