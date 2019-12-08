Muharrem İnce'den çarpıcı sözler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rahmi Turan ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Muharrem İnce de, "Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye ‘üzülme’ diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm." diye konuştu.
Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan bugünkü köşesine Muharrem İce'nin yaptığı açıklamaları taşıdı. İşte yazının o bölümü;
RAHMİ Turan, üç gün önce köşesinde şunu yazdı:
“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteci arkadaşımla ‘Rahmi Bey üzülmesin’ diye haber gönderdi. Teşekkür ediyorum”.
Muharrem İnce, işte bunu okuyunca tam anlamıyla çileden çıkmış.
Konuyla ilgili olarak şunları söyledi Muharrem İnce:
“İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye ‘üzülme’ diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Genel Başkan bana ‘Biz Muharrem Bey’i biliriz. Onun Saray kapısına gideceğine ihtimal bile vermeyiz. Söyleyin ona üzülmesin’ diye haber göndermiyor. Ama Rahmi Turan’a üzülmesin diye haber yolluyor. Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?”
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