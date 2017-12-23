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Muharrem İnce’den Atatürk ve İsmet Paşa sorusu: Neden uzlaşamıyoruz?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı’na "hak ettiği cevabı hep birlikte verdiklerini" belirterek, "Peki vatanı kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa üzerinde neden uzlaşamıyoruz?" diye sordu

Muharrem İnce’den Atatürk ve İsmet Paşa sorusu: Neden uzlaşamıyoruz?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı’na "hak ettiği cevabı hep birlikte verdiklerini" belirterek, "Peki vatanı kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa üzerinde neden uzlaşamıyoruz?" diye sordu

23 Aralık 2017 Cumartesi 21:05
Muharrem İnce’den Atatürk ve İsmet Paşa sorusu: Neden uzlaşamıyoruz?
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CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnce, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'na “hak ettiği cevabı hep birlikte verdiklerini” belirterek, “Peki vatanı kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa üzerinde neden uzlaşamıyoruz?” diye sordu.

İnce’nin açıklamaları şöyle:

1-Şanlı Medine müdafaasının kahraman kumandanı, kutsal emanetleri korumak için mücadele eden Fahrettin Paşa'ya yapılan saygısızlığa karşı birleştik, kahraman kumandanımıza ahlaksızca saldıran Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'na hak ettiği cevabı hep birlikte verdik.

2- Bizim ilk kıblemiz olan Kudüs konusunda anlaştık, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıma ve Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı birleştik, direnç gösterdik.

3- Peki vatanı kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa üzerinde neden uzlaşamıyoruz?

4- Kutsal emanetleri korumak için Niğde'ye taşıyan, Lozan'da kutsal emanetleri isteyen Lord Curzon'a “kutsal konuların siyasi görüşmelere konu yapılamayacağını” söyleyen İsmet Paşa üzerinde neden uzlaşamıyoruz?

5- Türkiye'nin bu zor günlerinde senin sebep olduğun zorlukları aşmak istiyorsan, tarihle kavga etmeyi bırak, kahramanlarımıza saygısızlık etmeyi bırak, germe, yapma etme, yazıktır, günahtır.

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Muharrem Ince
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