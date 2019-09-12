Muharrem İnce’den adaylık açıklaması!

MUHARREM İnce, Didem Arslan Yılmaz’ın Habertürk’te yönettiği programa konuk oldu.Nagehan Alçı, Gürkan Hacır, Sevilay Yılman ve Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtlayan İnce’ye “Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?” diye soruldu.İnce, Nagehan Alçı’nın bu sorusuna, “Arkadaşım benim. Siyasi akrabam” yanıtını verdi.

İNCE 2023’TE YENİDEN ADAY OLACAK

Muharrem İnce, 2023 yılında yapılması beklenen genel seçimlerde yeniden cumhurbaşkanlığı için aday olacağını duyurdu.

TEHDİT SORUSUNA YANIT VERDİ

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in “Bir general tarafından tehdit edildiniz mi?” sorusuna İnce, “Deniz Zeyrek beni tehdit edecek adam anasından doğmadı. O gece sarhoştu, bir general tehdit etti, Tayyip Erdoğan’dan para aldı, NATO askerleri kaçırdı. Afgan askerleri kaçırdı, eşi kaçırıldı, odaya kilitlediler. Tam 11 senaryo var. Hadi biri doğru diyelim. Diğer 10’unu kim uydurdu? İtibar avcılığı. Birileri o gece düğmeye bastı. Benim hatam var, umudu tazeledik, kazanırız dedik. Meydanları doldurduk, iktidarı değiştirebileceğimize inandırdık. Partiden 8,5 puan fazla aldım. 40 sene sonra 30’u geçtik. O akşam birileri düğmeye bastı. O gece nerede kalacağım? İkinci tura kalacağımızı inanıyorduk. İkinci tura kalınca CHP’ye gidemezdim, çünkü rozeti çıkarmıştım. CHP’ye gidersem ikinci turda İYİ Partililere ne diyecektim? Üç hesabı vermesi gereken niye ben oluyorum? Benim örgütüm, bilgisayarlarım yok ki, CHP Genel Merkezi’nin bilgisayarları çökmüşse hesabı niye ben veriyorum” yanıtını verdi.