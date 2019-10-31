banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Muharrem İnce, CHP'ye ateş püskürdü: Bedelini ağır ödeyecekler

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce CHP yönetimine tepki gösterdi. İnce, "Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunun bedelini ağır ödeyecekler" dedi.

POLİTİKA 29.10.2019, 08:34
Muharrem İnce, CHP'ye ateş püskürdü: Bedelini ağır ödeyecekler
banner404

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterdiği Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. CHP yönetimini topa tutan İnce, ''Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler'' dedi. İnce ayrıcaCHP kurultayında genel başkan adayı olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı. İnce, "Ben gidip bana imza verin demem. Delege isterse aday olurum." açıklamasını yaptı.CHP'nin yerel seçimler de kendisine yakın olan isimleri aday yapmadığını belirten Muharrem İnce bu tavrın yanlış olduğunu ifade etti. Programın sunucusu Ahmet Hakan'ın "CHP yönetimi şu anda Muharrem İnce'ye bir biçimde yakın olmuş partilileri saf dışı etmeye mi çabalıyor?" sorusuna yanıt veren İnce," ''Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler. Partinin oyu düşer. '' şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN HABERİ VAR MI BİLMİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı konulardan haberdar olmadığını dile getiren İnce, kendisine karşı yürütülen kampanyadan Kılıçdaroğlu'nun haberi olup olmadığını bilmediğini söyledi.

"BARIŞ PINARI DESTEK VERİYORUM"

İnce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruya, "Ben Grup Başkanvekili olsaydım o tezkereye gönül rızası ile 'evet' derdim. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorum" dedi. İnce, "Dış dünyanın algıladığı yanlış işler var. Askeri operasyonu devletimiz düzgün hazırlamış. Siyasi ayağını ihmal etmiş. Propagandasını yapamamış. Geçtiğimiz günlerde AB Parlamentosu'nda sosyalist milletvekilleri ile görüştüm. Herkes bize 'işgalci' diyor. Onlara şunu anlattım. '10 bin kilometreden gelen ABD'ye işgalci demiyorsunuz. Sınırlarımızda cereyan ediyor olay Türkiye güvenliğini sağlamak istiyor bize işgalci diyorsunuz.' dedim. Türkiye bu ayağını ne yazık ki eksik bırakmış" ifadelerini kullandı.

"DELEGE İSTERSE ADAY OLURUM"

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP kurultayında genel başkan adayı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı. İnce, "Ben gidip bana imza verin demem. Delege isterse aday olurum. Ben oraları aştığımı düşünüyorum. Ben şunu savunuyorum. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Siyasi partinin liderinin amacı da bir numaralı yönetici olmaktır. CHP Genel Başkanı doğal Cum

#muharrem ince #CHP
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545