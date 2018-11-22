Muhalefetten ittifak yorumu: 'Rakibimiz olmayacak'

AK Parti ve MHP arasında 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi kurulması muhtemel ittifaka ilişkin muhalefetin yorumları, Alanya’da seçimin iki ittifakın arasında geçeceği yönünde oldu. Nihai kararı genel merkezlerin vereceğini ifade eden İyi Parti ve CHP’nin ilçe başkanları, olası ittifakta rakip tanımadıklarına vurgu yaptılar. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, “Alacakları karar bizi bağlamaz, biz kendi çalışmalarımıza bakıyoruz. Bu anlamda kendi projelerimiz doğrultusunda Alanya’da en iyi kararı almak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İyi Parti ile ittifak halinde Alanya’da rakibimiz olmayacaktır” dedi. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise, “Ak Parti ile MHP arasında ittifak olacağı belliydi. Devlet Bahçeli önce, aralarında Alanya’nın da bulunduğu 30 il ve ilçenin adayını açıkladı, görüşmeye öyle gitti. Biz böyle bir hamle bekliyorduk. Alanya’da ikili bir yarış olacağını düşünüyorum. İyi Parti çatısı altında CHP ile kurulacak olası ittifakla bu yarıştan galip çıkacağımıza inancımız tam” dedi.