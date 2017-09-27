Muhalefet TRT’de seçim konuşması yapamayacak

ANAYASA değişikliğine uyum kapsamında seçim mevzuatı üzerindeki çalışmalarını sürdüren AKP, seçime giren tüm partilerin TRT üzerinden propaganda yapmasına olanak sağlayan düzenlemeyi kaldırmayı planlıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasa’ya göre, genel seçimlerde Meclis’te grubu olup olmadığına bakılmaksızın seçime giren tüm siyasi partiler, TRT’de propaganda çalışması yapabiliyor.

Söz konusu yasa, “Seçime katılan siyasi partiler, oy verme gününden önceki 7’nci günden itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00’e kadar radyo ve televizyonda propaganda yapabilirler. Seçime katılan siyasi partilere ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere, programlarını ve yapacakları işleri anlatan iki konuşma; Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin herbirine ilaveten 10’ar dakikalık propaganda, iktidar partisine veya iktidar partilerinden büyük olanına 20 dakikalık, iktidar partilerinden diğerlerine 15’er dakikalık ilave propaganda, ana muhalefet partisine ilaveten 10 dakikalık propaganda hakkı verilir.

Yayımlanacak propaganda konuşmalarının her gün hangi saatte, hangi parti adına yapılacağı, TRT tarafından haber yayınları sırasında önceden duyurulur.

Tarafsızlık rafa kalkıyor

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılması, YSK ile TRT tarafından sağlanır. Özel radyo ve televizyonlarda siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT’de uygulanan usul ve esaslara göre yapılır. Bu yayınlar ulusal nitelikte olanlarda Yüksek Seçim Kurulu’nca, yerel nitelikte olanlarda İl Seçim Kurullarınca tanzim ve denetlenir” hükmü yer alıyor.

AKP, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasa ve Milletvekili Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kapsamında televizyonlarda propaganda düzenlemesini de mercek altına aldı. Söz konusu düzenlemenin seçim mevzuatından çıkarılması planlanıyor. Böylece, özel televizyonların seçim dönemlerinde iktidar temsilcileri dışındaki siyasi partilere söz hakkı vermediği gerekçesiyle yapılan şikâyetler doğrultusunda ceza almasının da önüne geçilmiş olacak.

Hükümet, OHAL kapsamında çıkardığı KHK ile YSK’nin seçim dönemlerinde eşitlik ilkesini de içeren esaslara aykırı olarak yayın yapan özel TV ve radyolara yayın durdurma ve para cezası verilmesini kaldırmıştı.