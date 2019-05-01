Müftüye tepkiler sürüyor: 'Alanya'ya hiç yakışmadı'

Ceren ŞAHİN

ÖNCEKİ gün Alanya Müftülüğü’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden ‘gayrimüslimlere rahmet dilenmemesi’ çağrısı yapılmış ve açıklama Türkiye genelinde tepki toplamıştı. Açıklamanın, acısı halen taze olan Aytemiz Alanyaspor’un Çek asıllı oyuncusu Josef Sural’ın vefatının üzerine yapılmış olması da dikkat çekmişti. Konuya ilişkin düğmeye basan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ı aramış ve yapılan ikili görüşmenin ardından açıklama kaldırılmıştı. Yerel ve ulusal basında yankı uyandıran olaya ilişkin adeta çığ gibi büyüyen tepkilerin üzerine Alanya Müftülüğü, bir açıklama daha yaparak Josef Sural’a başsağlığı dilemişti.

İLK TEPKİ TURİZMCİLERDEN GELDİ

Konuya ilişkin turizmde sektörü temsilcilerinin Yeni Alanya’ya yapmış oldukları ilk değerlendirmelerde, açıklamanın Sural dışında Alanya’da yaşayan binlerce yabancıyı ilgilendirdiğine dikkat çekilmiş ve “Alanya medeniyetlerin beşiği olan, her milletten binlerce kişinin yaşadığı bir turizm kenti. Açıklama kabul edilemez” demişlerdi.

YER DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI GELDİ

Turizmde önüne 16 milyon turist hedefi koyan Antalya turizminin lokomotifi olan Alanya’da yapılan açıklamalara bu kez de siyasilerden tepki geldi. Yeni Alanya’ya konuşan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, görev değişikliği yapılması noktasında çağrıda bulundular.

‘ALANYA MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın “Müftünün görevi, İslam dinini doğru anlatmak, bilgilendirmek ve kendi sorumluluğunda olan imamları idare etmek. Rahmet dilemek, insanların kendilerine kalmış bir şey. İsteyen istediğine istediği gibi başsağlığı dileyebilir, rahmet de dileyebilir. Bu onun görevi değil, üzerine vazife değil. Ülkemizde herkes üzerine vazife olmayan işleri rahatlıkla yapabildiği için şaşırmıyoruz artık. Öte yandan medeniyetlerin beşiği olan Alanya gibi bir yerde hassas olunmalı. Duyarlı olunmalı. Diyanet İşleri tarafından özellikle turizm kentlerine yapılan atamalarda da bu hassasiyetler anlatılmalı ve tebliğ edilmeli. Bu olayı da Diyanet İşleri’nin değerlendirmesi ve görev değişikliği yapması mantıklı olacaktır. Bu anlamda gereken adımların atılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

‘YER DEĞİŞİKLİĞİ MANTIKLI OLACAKTIR’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise Türkiye’nin laik bir ülke olduğuna dikkat çekerek “Elim bir trafik kazası sonucu Alanya’ya, Alanyaspor’a emek veren değerli bir oyuncumuz vefat etmiştir. Başta Alanya olmak üzere tüm Türkiye’yi yasa boğan vefatın ardından pek çok kişinin yaptığı gibi bizler de rahmet dileklerimizi ilettik. Hem ülkemiz için, hem Alanya’mız için alın teri dökmüş bir kardeşimizin acısı halen de içimizdedir. Alanya’da yerleşik olarak yaşayan binlerce yabancı uyruklu vatandaş var. Mezarlıklarımızda onların da yerleri var. Hatta ve hatta Çanakkale’de, Conkbayırı’nda yapılan savaşların ardından birçok gayrimüslim bizim bağrımızda yatmakta. Atatürk de ‘Sizler artık bizim evlatlarımız, emanetlerimizsiniz. Bizim bağrımızda yatıyorsunuz” diyerek onlara sahip çıkmıştır. Dolayısıyla ayrıştırıcı bir dilin kullanılmasını uygun bulmuyoruz. Öte yandan ülkemizde yüzlerce çocuk, istismar sonucu yaşamını kaybettiğinde aynı makamların herhangi bir açıklama yaptığına şahit olmadık. Kısacası özellikle Alanya’da turizme zarar verecek adımlar atmamak lazım. Talihsiz bir açıklama. Türkiye laik bir ülkedir. Müftümüzün yapmış olduğu açıklama doğru bir açıklama değil. Turizm sezonu öncesinde konunun ivedilikle kapanması da elzem. Yer değişikliği mantıklı ve yerinde olacaktır. Alanya için doğru bir değişiklik olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 00:29