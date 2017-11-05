Müdür Çalış'tan hafta sonu mesaisi

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi Ruhsat Müdürü Lokman Çalış, ekibiyle birlikte ruhsat almaya hak kazanan esnafın ruhsatlarını hafta sonu esnafın ayağına giderek teslim etti. Ruhsat Müdürlüğü personeli hafta sonu çalışmalarına devam etti. Lokman Çalış, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ziyaretlerimizi gerçekleştirip esnafın talep ve önerilerini dinledik. Değişen mevzuatlarla ilgili esnafı bilgilendirdik. İşyerlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum."
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