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Müdür Çalış'tan hafta sonu mesaisi

Ruhsat Müdürü Lokman Çalış, hafta sonu mesaisi yaparak ruhsat almaya hak kazanan esnafı ziyaret etti

Müdür Çalış'tan hafta sonu mesaisi

Ruhsat Müdürü Lokman Çalış, hafta sonu mesaisi yaparak ruhsat almaya hak kazanan esnafı ziyaret etti

05 Kasım 2017 Pazar 22:36
Müdür Çalış'tan hafta sonu mesaisi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Ruhsat Müdürü Lokman Çalış, ekibiyle birlikte ruhsat almaya hak kazanan esnafın ruhsatlarını hafta sonu esnafın ayağına giderek teslim etti. Ruhsat Müdürlüğü personeli hafta sonu çalışmalarına devam etti. Lokman Çalış, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ziyaretlerimizi gerçekleştirip esnafın talep ve önerilerini dinledik. Değişen mevzuatlarla ilgili esnafı bilgilendirdik. İşyerlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum."

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Ruhsat Müdürü Lokman ÇalışHafta SonuRuhsatEsnaf
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