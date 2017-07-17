Milli Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
GÜNDEM OHAL
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 12.16'da başladı.Bundan önceki MGK toplantısı 31 Mayıs'ta yapılmış ve 4,5 saat sürmüştü.
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