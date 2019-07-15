‘Milli birlik gününde millete zillet demeyin’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Mehmet Can Karagöz, 1982 darbe anayasası halk oylamasına da ‘hayır’ demiş bir ailenin evladı olarak, nereden ve nasıl olursa olsun her türlü darbe ve girişiminin karşısında olduğunu söyledi

‘Milli birlik gününde millete zillet demeyin’
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Alper Kutay

BU kapsamda 15 Temmuz şehitlerini saygıyla andığını dile getiren Karagöz, “Bununla birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Bu nedenle isminin hakkının verilmesi bakımından, halkımıza ‘zillet, illet’ gibi yakıştırmalar yapılmaması, bir parti genel başkanına şehit cenazelerinde örgütlü saldırılar düzenlenmemesi, terörist başı mektubu ve devlet kanalına çıkarılması gibi konularda azami hassasiyet gösterilmesi, seçim kanunlarının seçim türüne göre uygulanmaması, seçimlerin haksız iptallerinin yapılmaması gerekir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Birlik olmak için 15 Temmuz'dan doğru dersleri çıkarmamız önemlidir. Bugün olduğu gibi bundan sonra da halk iradesi düşmanlarına geçit vermeyeceğiz. Ancak doğru çalışmaları yaparsak, bırakın geçidi fırsat dahi vermemiş olacağız. İçte ve dışta istikrar ve güven ortamı için parlamenter sistemin, bu tarz baskı ve girişimlerin panzehiri olduğunu yeniden hatırlatıyor, yaşasın tam bağımsız Türkiye diyoruz” diye konuştu.

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