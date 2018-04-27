Milletvekilliği başvurularında rekor kırıldı

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iki hafta önce 26 Ağustos'ta yapılmasını önerdiği, bir gün sonra Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Bahçeli ile görüştük, seçimler 24 Haziran'da yapılacak" demesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) düğmeye bastı. 2019'un Kasım ayında yapılması beklenirken dünyada ve Ortadoğu'da değişen siyasi dengeler, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi gibi unsurlar nedeniyle seçimlerin 24 Haziran'a alınması, Türk siyasetinde olduğu gibi Alanya siyasetindeki dengeleri de değiştirdi. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin aynı gün yapılacak olması, siyasi hedeflerinde milletvekilliği hayali olan Alanya'daki pek çok ismi de harekete geçirdi.

ÇAVUŞOĞLU YENİDEN KABİNE'DE

24 Haziran sonrası bakanların milletvekili olma şartı kalkacağı için Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun milletvekili listesine yazılmayacağı öngörülüyor. Bu nedenle halen 7 milletvekili bulunan Ak Parti'de Çavuşoğlu'nun yerine Alanya kontenjanından güçlü bir ismin listeye yazılabileceği ifade ediliyor. Ak Parti'den Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Koordinatörü Hüseyin Güney, eski Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Genel Koordinatörü Necati Yıldırım, Türkçe Konuşan Devlet Başkanları İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, eski İl Genel Meclis Üyesi Hüsnü Akçalıoğlu ve MHP'den istifa eden Alanya Belediyesi eski Meclis Üyesi Abdullah Öztürk, CHP'den eski İlçe Başkanı Ali Takavüt ve Belediye Meclis Üyesi Gökhan Sipahioğlu, MHP'den İnşaat Mühendisi Ömer Özbek ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Üzüm, İyi Parti'den genç işadamı Alper Arıkan ve Alanya Sulama Birliği Genel Sekreteri Meryem Aydoğan dün resmen başvurarak milletvekili aday adayı oldular.

GÜNEY DÜN RESMEN BAŞVURDU

Ak Parti'de 24 Nisan Salı günü başlayan başvuru süreci 29 Nisan Pazar günü bitecek. CHP'de başvurular 30 Nisan'da başlayacak, 7 Mayıs tarihinde bitecek. MHP'de müracaatlar Perşembe günü başladı, 3 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek. Ak Parti'den Hüseyin Güney de dün Antalya'ya giderek dilekçesini İl Teşkilatı'na sundu. Peki, Ak Parti, CHP, MHP ve Türk siyasetinin son partisi İyi Parti'nin Alanyalı milletvekili adayları kimler olacak? Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya, internet sitesinde her seçim öncesi olduğu gibi yine dev bir anket başlattı. İsimleri siyasi kulislerde aday adaylığı için geçen eski ve yeni siyasilerin bulunduğu ankete dört günde yoğun ilgi gösterildi.

İŞTE EN ÇOK OYU ALAN İSİMLER

Dün akşam saat 18.00 itibariyle 2820 kişinin katılıp oy kullandığı ankette Ak Parti'den Sena Nur Çelik 134, Hüseyin Güney 266, Mustafa Berberoğlu 115, Ömer Kocaman 9, Hüsnü Akçalıoğlu 10, İsmail Başaran 31, Alaattin Çakır 19, Emin Müftüoğlu 11, Nurettin Uludağ 580, Mustafa Başak 14 oy aldı. MHP'den Hüseyin Yıldız 40, Mustafa Türkdoğan 34, Mustafa Aksoy 5, Mustafa Tuna 13, Osman Doğan 6, Abil Gündoğdu 155 ve Ömer Özbek 539 oy aldı. CHP'den Ali Takavüt 15, Şefik Türktaş 41, Mehmet Can Karagöz 52, Murat Özçelik 10, Gökhan Sipahioğlu 84, Emine Keyaoğlu 13, Serdar Noyan 30, Atila Emek 5 ve Hayati Bora 6 oy aldı. İsimleri İyi Parti ile anılan avukat Levent Dim 74, Hilmi Er 75, Meryem Aydoğan 61, Hacı Mevlüt Zavlak 106, Cahit Kocabeyoğlu 90 ve Şefik Bahçe 40 oy aldı. Siz de yenialanya.com adresine girip anketler bölümündeki ankete katılarak mevcut adaylardan herhangi birine oy verebilir ya da aday adayı önerebilirsiniz.

