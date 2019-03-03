Milletvekili Alanya yolunda kaza yaptı

AK Parti Milletvekili Faruk Septioğlu, Alanya'ya gelirken geçirdiği kazadan yara almadan kurtuldu

Milletvekili Alanya yolunda kaza yaptı
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AK Parti Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu, Alanya'ya gelirken kaza atlattı. Hareket halindeyken aracın açılan kaputu ön cama çarparken, Septioğlu, kazadan yara almadan kurtuldu. 
Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Seçim çalışmaları için Antalya'ya gelen ve Alanya'da yaşayan Elazığlıların daveti üzerine Alanya'ya gelmek üzere yola çıkan Septioğlu, 07 GZU 02 plakalı cipiyle Alanya'ya giderken Serik çıkışında aracın ön kaputu açıldı. Olayda aracın ön camında çatlak oluşurken, Faruk Septioğlu ile araçta bulunan şoförü ve danışmanı kazayı yara almadan atlattılar.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 21:04
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