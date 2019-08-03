Millet İttifakı’ndan Alanya esnafına ziyaret

ALESO Başkanı Nuri Demir ve Başkan Vekili Ali İhsan Özdemir, belediye meclis üyelerini ağırladı. Meclis üyeleri, Başkan Demir ve Vekil Özdemir ile yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundular. Meclis üyeleri esnafın sorunlarını birinci ağızdan duyarak çözüm yollarını Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne taşıyacaklarını ifade ettiler.