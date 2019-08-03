Millet İttifakı’ndan Alanya esnafına ziyaret
Yerel seçimlerden önce CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Meclisi üyeleri, Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı (ALESO) ziyaret etti
POLİTİKA 02.08.2019, 23:00 02.08.2019, 23:01 Enes Subaşı
ALESO Başkanı Nuri Demir ve Başkan Vekili Ali İhsan Özdemir, belediye meclis üyelerini ağırladı. Meclis üyeleri, Başkan Demir ve Vekil Özdemir ile yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundular. Meclis üyeleri esnafın sorunlarını birinci ağızdan duyarak çözüm yollarını Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne taşıyacaklarını ifade ettiler.
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