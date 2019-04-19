Millet İttifakı ziyaret turunda

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manavgat’a gitti. Manavgat’ta Millet İttifakı’ndan aday olarak bir dönem daha Manavgat Belediye Başkanı seçilerek güven tazeleyen Şükrü Sözen’i ziyaret eden Apaydın ve Karadağ, Sözen’e yeni görevinde başarılar dilediler. Millet İttifakı üyeleri daha sonra ise CHP’li İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru’yu da ziyaret ederek hem görevinin hayırlı olması hem de başarı temennisinde bulundular.