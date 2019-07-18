Millet İttifakı otobüsçüleri dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte, Alanya Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı'nın kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi

Millet İttifakı otobüsçüleri dinledi
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Alper KUTAY

KAHVALTIDA otobüsçü esnafı ile alakalı sorun ve öneriler dinlenirken, yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak Karadağ ve Apaydın en kısa sürede Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşeceklerini ifade ettiler. Öte yandan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Demirtaş Aras Beach'de CHP’nin doğu bölgesi temsilcileriyle istişare toplantısı yaptı. Coşkun Karadağ’ın yanı sıra Demirtaş Belediyesi’nin eski başkanı ve eski meclis üyesi Mustafa Aras’ın da katıldığı toplantıda, CHP’nin çalışmaları masaya yatırıldı.

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