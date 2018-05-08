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Millet İttifakı'na büyük şok!

Millet Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak CHP, SP, İYİ Parti ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan Millet İttifakı’na itirazda bulundu.

Millet İttifakı'na büyük şok!

Millet Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak CHP, SP, İYİ Parti ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan Millet İttifakı’na itirazda bulundu.

08 Mayıs 2018 Salı 08:49
Millet İttifakı'na büyük şok!
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İTTİFAKTA geçen ‘millet’ ifadesinin kendi partilerinin adı olduğunu belirten Millet Partisi, Siyasi Partiler Yasası’na göre bu adın ittifak unvanı olarak kullanılamayacağını ileri sürdü.
YSK, Millet Partisi’nin itirazını önümüzdeki günlerde değerlendirerek karara bağlayacak. 

Siyasi Partiler Yasası’nın 'kullanılamayacak parti adları ve işaretler' başlıklı 96. maddesi şu hükmü içeriyor:

Dörtlü ittifakın ismi belli oldu

“Anayasa Mahkemesi’nce temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılamayacağı gibi daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılamaz. Komünist, anaşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da siyasi parti kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz."

YSK’nın ittifaklarla ilgili 26 Nisan tarihli kararında, “İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, ittifak protokolünde, oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilirler. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre kullanılamayacak unvanlar ittifak adının belirlenmesinde de kullanılamaz. İttfak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemez” deniliyor. (Cumhuriyet)

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Anahtar Kelimeler:
Millet PartisiYüksek Seçim Kurulu
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