Millet İttifakı çatırdıyor! Erdoğan'a tavır konusunda ayrı düştüler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 aylık aranın ardından yeni yasama yılı açılışı için TBMM'ye geldi. Erdoğan konuşma yapmak üzere kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı.

CHP VE İYİ PARTİLİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

İYİ Parti grubu Erdoğan'ı ayakta karşıladı fakat alkışlamadı. CHP grubu ise Erdoğan'ın kürsüye yürüyüşü sırasında alkışlamadı ve İstiklal Marşı okunana kadar ayağa kalkmadı. Millet İttifakı içerisinde yer alan CHP ve İYİ Parti'nin farklı tutum sergilemesi "İttifak çatırdıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.CHP grubu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte ayağa kalktı. İstiklal Marşı töreninin ardından Erdoğan Yeni Yasama Yılı açılışında konuşmasına başladı.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Öte yandan yeni yasama yılı açılışı öncesi CNN Türk canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, kendisine yöneltilen "CHP'yle ittifak bitti mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Millet ittifakının belirli ölçüde hassasiyetleri var. Hassasiyetlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz bir beraberliğimiz var. Bu beraberliğin üzerimize yüklediği bir sorumluluk var, bu sorumlulukları namusumuz bildik. İlkeli bir birlikteliğimiz oldu, ilkeli bir ayrılık olur. 'Canımız sıkıldı ayrılıyoruz' demeyiz. Diyoruz ki, terörü ve şiddeti hak arama enstrümanı olarak gören hiç kimseye yakınlık olmayacak. Biz yakınlık duyana da yakınlık duymayız."