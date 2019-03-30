Millet İttifakı Alanya’da buluştu

PROGRAMA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Coşkun Karadağ, İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Yücel Apaydın, partililer ve vatandaşlar katıldı. Seçim ofisinden vatandaşlara seslenen Sönmez, “Kıymetli dostlarımı ve Alanya halkını selamlıyorum. Yarın Alanya'nın balans ayarını yapacağız artık, teker sağa sola dönmeyecek. ‘Ben değil biz’ zihniyetiyle yöneteceğiz. Bu şehirde yaşayan herkesi en iyi şekilde yönetmek bizlerin Görevi. Konaklı’da görev yaptığımızda millet abdest alamazdı. Bu ekip ile birlikte bu şehirde nerede bir sorun varsa çözeceğiz. Kimsenin tereddütü olmasın bizlere güvenin. Hiç bir tehdit, dedikoduya boyun bükmeyeceğiz. Alanya’ya en iyi şekilde hizmet vereceğiz. Eğer niyetimiz halis ise biz kapıları asla kapatmayız. Belediye makamı insanları bekletecek bir makam değildir. Vatandaşın derdi olduğunda geliyor makama. Konaklı’da görev yaptığım sürece hiçbir vatandaşı bekletmemişimdir. Allah nasip ederse Alanya'da şeffaf yönetim şeklini yaşatacağız. Şehirden geleni de köylüyü de bekletmeyeceğiz. İnsanların zamanını çalmayacağız. 5 sene yönetim sürecinde göreve layık olacağız. Vatandaşı unuttular. Biz hizmet yaparken insanların gönüllerine de dokunacağız. Eğitim konusunda yaptıklarımız var. Bu şehir de çocuğunun eğitimini karşılayamayan bir çok insan var ve ben bunun için Konaklı’da görevimin başındayken eğitim konusunda çalışmalar yaptım. Alanya'da ilköğretim öğrencileri ücretsiz servis hizmetini kullanacak ve öğrenci masrafları karşılanacak. Lise öğrencileri için de geçerli olacak inşallah. Vatandaşımızın çocuğu eğitim için köyden Alanya'ya rahat şekilde gelecek. Konaklı'da Kongre Merkezi yapmamın sebebi 12 ay turizmi yaşatmaktı ancak Büyükşehir Yasası binaya el koydu ve binayı işlevsiz durumda bıraktı. Soruyorum size 200 bin kişilik kongre merkezi turizmi canlandırmaz mı? Cuma Pazarı'nı gezdim içim sızladı. Ve yıkılan bir bina gördüm, 5 senedir yönetimdeyken neden yıkmadın da şimdi yıktın o binayı. Konaklı'da verdiğim sözlerin tamamını tuttum. Hayatımda hiç küçük düşünmedim hep ileriye dönük büyük şeyler yaptım. Konaklı’da su getirirken hiç bir çalışmamız durmadı, her mahalledeki insanların derdini dinlemezsek olmaz. İnsanların derdini dinleyerek işlerimizi devam ettireceğiz. ‘Başkanım bana seçim bitsin 2 gün dinlen’ dedi. Dedim ki, ‘Başkanım ben dinlenmem. Yeni göreve gelen bir belediye başkanının ilk değiştireceği kişi sekreteridir, ben Konaklı’da göreve geldiğimde sekreterimi değiştirmedim. 10 yıl sekreterlik yaptı o kız sonra da kaymakamlığa göreve gitti kızcağız. Yani kimse görevinden alınacak diye bir şey yok. Yarın sabah Allah izin verirse namazı kılıp sandıklara gideceğiz, herkes oyunu kullansın sandıklara sahip çıkalım. Islak imzalara dikkat edelim. 1 haftadır ekibimle sıkı çalışmalar yaptık sandıklar hakkında. Sandık başındaki dostlarımız hepsi akıllı başında insanlar, ekibimiz sağlam. Kimse oy çalamaz, çalan da hırsızdır. Sizlerden tek isteğim dualarınız, yarın akşam inanın çok mutlu olacağız, seçim bizim, korkmayın. Zaten bunlar dağılmaya başladılar, bu akşam daha da dağılacaklar” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2019, 18:07