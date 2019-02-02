Millet İttifakı Alanya'da adaylarını tanıttı

CHP-İyi Parti ittifakının Alanya’daki aday tanıtım toplantısı geniş bir katılımla coşkuyla gerçekleşti. İyi Parti ilçe teşkilatının önünde gerçekleşen toplantıya Alanya’nın farklı kesimlerinden gelen heyecanlı bir kalabalık eşlik etti. Dim TV ekranlarından naklen izleyicisi ile buluşan aday tanıtım toplantısında vatandaşlar duygu ve düşüncelerini Dim TV mikrofonlarına aktardı. CHP- İyi Parti ittifakının Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP’li Muhittin Böcek’in de bizzat katılım sağladığı toplantıda Antalya’nın farklı ilçelerinden gelen İyi Parti’li ve CHP’li yöneticileri de yer aldı. İttifakın İyi Parti’li Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez ve CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek alana omuz omuza girdiler. Başkan adaylarının alana girmesinin ardından İyi Parti Antalya Milletvekilleri Feridun Bahşi, Hasan Subaşı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İyi Parti ve CHP’nin il ve ilçe yöneticiler, Muhittin Böcek ve Abdullah Sönmez hep birlikte platformda yerlerini alarak halkı selamladılar. Toplantıda açılış konuşmasını İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın yaptı. Apaydın’ın ardından kürsüde yerini alan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın birlik ve beraberlik vurgusuyla yaptığı konuşması coşkuyla alkışlandı ve büyük takdir topladı. Her iki partinin ilçe başkanlarının ardından kürsüde İyi Parti İl Başkanı Aydın ve CHP İl Başkanı Kumbul yerlerini aldı. Protokol konuşmalarının ardından tezahüratlarla kürsüde yerini alan İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez konuşmasını gerçekleştirdi ve “Seçim dönemlerinde projeler hazırlayarak kitapçık basmak kolay. Lakin önemli olan o kitapçıkta yazan projeleri hayata geçirebilmek. Biz bu güne dek görevde bulunduğumuz her dönemde sözlerimizi vaktinden evvel tutmanın gururuyla karşınızdayız” diye konuştu. Sönmez’in ardından kürsüde son olarak CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek yer aldı. Böcek konuşmasına “Sen, ben yok. Biz varız” vurgusuyla başlarken kitle heyecanlı alkışlarıyla Böcek’e karşılık verdi. Büyükşehir yasasıyla birlikte Alanya’nın yaşadığı sıkıntıları yakından bildiğini ifade eden Böcek “Alanya, Alanya’da yönetilecek. Ayda en az bir defa Alanya’da olacağım” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2019, 16:15