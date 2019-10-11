MHP’ye Akıllı ziyaret

MHP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Akıllı, Alanya’nın siyasi, turizm ve ekonomik durumu hakkında Türkdoğan’dan bilgi aldı. Akıllı’ya teşekkür eden Türkdoğan, “Nazik ziyaretleri için sayın vekilimize teşekkür ederim” dedi.