MHP’li Üzüm de aday adayı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA’dan pek çok ismin bulunduğu aday adaylığı kervanına geçen hafta, 32 yıl Alanya Belediyesi'nde görev yapmış ve buradan emekli olan MHP’li Ali Üzüm de katıldı. Partideki yönetim kurulu üyeliğinden 26 Nisan’da istifa edip aday adayı olan Üzüm, "MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğimden 26 Nisan tarihinde istifa ettim. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak için istifa ettim. 32 yıldır kamu işinde görev yaptığım için MHP'de faaliyet gösteremedim bu nedenle milletvekili aday adayı oldum. Bundan sonra ülkem ve milletim için liderimin emrinde hizmet etmeye hazırım." dedi.