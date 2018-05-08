Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
99553
ALTIN
180.603
DOLAR
4.2971
STERLİN
5.7955
EURO
5.0908
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

MHP’li Üzüm de aday adayı

Türkiye, 24 Haziran genel seçimlerine gün sayarken, aday adaylığı başvuruları da tüm hızıyla devam ediyor

MHP’li Üzüm de aday adayı

Türkiye, 24 Haziran genel seçimlerine gün sayarken, aday adaylığı başvuruları da tüm hızıyla devam ediyor

08 Mayıs 2018 Salı 17:35
MHP’li Üzüm de aday adayı
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA’dan pek çok ismin bulunduğu aday adaylığı kervanına geçen hafta, 32 yıl Alanya Belediyesi'nde görev yapmış ve buradan emekli olan MHP’li Ali Üzüm de katıldı. Partideki yönetim kurulu üyeliğinden 26 Nisan’da istifa edip aday adayı olan Üzüm, "MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğimden 26 Nisan tarihinde istifa ettim. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak için istifa ettim. 32 yıldır kamu işinde görev yaptığım için MHP'de faaliyet gösteremedim bu nedenle milletvekili aday adayı oldum. Bundan sonra ülkem ve milletim için liderimin emrinde hizmet etmeye hazırım." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiBaşvuruAday AdayıMHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebru Türel, Büyükşehir’in Alanya’daki projelerini anlattı
Ebru Türel, Büyükşehir’in Alanya’daki projelerini anlattı
Alanya büyükşehir mi oluyor?
Alanya büyükşehir mi oluyor?
Şerife Hoca MHP'den başvurdu
Şerife Hoca MHP'den başvurdu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim