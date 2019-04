MHP’den ‘iş akipçisi’ siyasilere net mesaj

CANTÜRK, "Ülkücü Milliyetçi Hareket’in her bir mensubu seçim sathında, ne bir menfaat, ne de bir çıkar için sahaya inmiştir. Tek gayemiz ve arzumuz, sancağını göğe yükseltmek ve kutup yıldızımız liderimizin ardından yürümektir. Bu hareket 5500 şehidinin binlerce gazisinin vebali olan dualı bir harekettir. Her kim ki çıkarları ve menfaatleri uğruna bu hareketin içerisinde barınır, yolumu bulur, iş takipçiliği yaparım diyorsa, rant heveslilerini her fırsat ve ortamda bozacağımızı iyi bellesinler" dedi.