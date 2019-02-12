MHP’den Demirağ’a tebrik ziyareti

Alanya Ülkü Ocakları Başkanlığı’nda görev değişimi yapılarak önceki gün başkanlık görevine Mustafa Demirağ atandı

MHP’den Demirağ’a tebrik ziyareti
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2016'NIN Kasım ayında Erhan Çınar'dan bayrağı devralarak Alanya Ülkü Ocakları Başkanı olan Abil Gündoğdu, görevini Mustafa Demirağ'a devretti. Tebrik için gelen ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Demirağ’ın dünkü konukları arasında MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Cantürk de vardı. Cantürk, “Mensubu olmaktan şeref ve gurur duyduğum, yetiştiğimiz, Alanya Ülkü Ocakları Başkanlığı’na atanan Muhammet Mustafa Demirağ’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Hakk ve hakikat yolunda muvaffakiyetler dilerim. Kahrolsun şer odakları, yaşasın Ülkü Ocakları” dedi.

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