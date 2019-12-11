MHP'den Böcek’e zam eleştirisi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ve yönetim kurulu üyeleri, teşkilat ziyaretleri kapsamında önce Gazipaşa’yı, ardından MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette İl Başkanı Hilmi Durgun partililerle istişare etti. Toplantıda açılış konuşmasını MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan yaptı. Türkdoğan, teşkilat olarak Alanya’da yaptıklarını çalışmalardan bahsetti. Türkdoğan, “Görev süremizde 3 seçim atlattık ve son olarak 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in 5 yıllık dönemde yaptığı çalışmaların ve hizmetlerin meyvesini topladık. Başkan Yücel, Türkiye'de en çok oyunu artıran isim olmuştur. Teşkilat olarak bu şerefi ve onuru hep birlikte yaşadık” dedi.

‘BÖCEK SÖZ VERDİ AMA ZAM YAPTI’

Basın mensuplarına ziyaretle ilgili değerlendirme yapan MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, “MHP’nin güçlü, büyük ve muktedir olması demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlü olması demektir. MHP’ye mensup tüm dava arkadaşlarımızın tüzüğümüzde emredilen hususlar üzerinde etkin, verimli ve başarılı bir şekilde çalışma koşuluyla fayda ve katkı sağlaması gerekir. Kendi içimizdeki bazı kırgınlıklar ve kızgınlıklar, geçmişe dair kısıntılar varsa bunların tamamının üzeri çizilerek önümüze bakalım” dedi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ve sonrasında Antalya’da hizmet anlamında neyi gözlemlediğiyle ilgili sorusuna cevap veren İl Başkanı Durgun, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’in seçimden önce kısa, orta ve uzun vadeli vaatleri vardı. Son dönemde özellikle ‘su ve toplu taşımada zam yapmayacağım’ demesine rağmen yaptığı zamlar noktasında da Sayın Böcek’i eleştiriyoruz” yanıtı verdi.

‘YENİ PARTİLER OY ÇALAMAZ’

Yeni kurulması beklenen iki partinin MHP ve Cumhur İttifakı ortağı Ak Parti’den oy götürüp götürmeyeceği ile ilgili soruya da cevap veren Durgun, “Ben MHP İl Başkanı olarak, MHP’den bir oy geçişi olacağına inanmıyorum. Özellikle son 4 seçimde yaptığı anketlerde seçim sonuçlarını küçük sapmalarda tahmin eden güvenilir bir anket firmasının son yaptığı ankette de MHP’nin oyunun yüzde 15.7’ye çıktığını ifade edeyim” dedi. Toplantının ardından İl Başkanı Hilmi Durgun ve beraberindeki heyet, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret ederek istişare etti. Başkan Yücel, İl Başkanı Durgun’a çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Yücel’i çalışmalarından ötürü tebrik eden İl Başkanı Durgun, devam eden ya da başlayacak olan projeler hakkında Başkan Yücel’den ve ekibinden bilgi aldı.