MHP'den Avsallar çıkarması

Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi, Alanya'nın batısındaki Avsallar Mahallesi'nde faaliyet gösteren turizm esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını yerinde dinleyen Türkdoğan, bu konuda bir rapor hazırlayıp ilgili makamlara vereceklerini, en son hazırladıkları dosyayı ise Alanya ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunduklarını belirtti. Alanya Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Alper Karaduman ve ekibini makamında ağırlayan Türkdoğan, Karaduman'a görevinde başarılar diledi. Öte yandan, Şırnak Uludere'de Ramazan Bayramı'nın 3. günü şehit düşen Tokatlı Astsubay Şenel Ağıl'ın Alanya'da yaşayan amcası Haydar Ağıl'a taziye ziyaretinde bulunan Türkdoğan, "Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.
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İyi Seyirler.
sayın başkan, konaklıda turizm esnafınında ziyaretine gelmenizi Rica ederiz. derdimiz çok dinleyen kimse yok.