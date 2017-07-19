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MHP'den Avsallar çıkarması

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi, Avsallar Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu

MHP'den Avsallar çıkarması

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi, Avsallar Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:13
MHP'den Avsallar çıkarması
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Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi, Alanya'nın batısındaki Avsallar Mahallesi'nde faaliyet gösteren turizm esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını yerinde dinleyen Türkdoğan, bu konuda bir rapor hazırlayıp ilgili makamlara vereceklerini, en son hazırladıkları dosyayı ise Alanya ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunduklarını belirtti. Alanya Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Alper Karaduman ve ekibini makamında ağırlayan Türkdoğan, Karaduman'a görevinde başarılar diledi. Öte yandan, Şırnak Uludere'de Ramazan Bayramı'nın 3. günü şehit düşen Tokatlı Astsubay Şenel Ağıl'ın Alanya'da yaşayan amcası Haydar Ağıl'a taziye ziyaretinde bulunan Türkdoğan, "Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

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Son Güncelleme: 19.07.2017 19:22
Anahtar Kelimeler:
MHP İlçe BaşkanıMustafa TürkdoğanAvsallar Mahallesi
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davut 2017-07-19 22:52:24

sayın başkan, konaklıda turizm esnafınında ziyaretine gelmenizi Rica ederiz. derdimiz çok dinleyen kimse yok.

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