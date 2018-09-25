MHP’den aşure ikramına davet

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenliyor. Aşure programına tüm Alanya’yı davet eden MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Allah’ın izniyle aşure dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı aşure ikramımıza bekliyorum. Paylaşmak berekettir” dedi. Etkinliklerin bugün Avsallar Mahallesi’nde başlayacağını söyleyen Türkdoğan, “Avsallar Çarşamba Pazarı girişinde saat 13.00’de vatandaşa aşure ikram edeceğiz. Bugün yine Konaklı Mahallesi Çarşamba Pazarı girişinde saat 15.00’de halkla buluşacağız. Perşembe günü (yarın) saat 16.00’da MHP İlçe Teşkilatı binasının önünde, 28 Eylül Cuma günü Demirtaş Mahallesi Atatürk Caddesi Merkez Cami yanında saat 13.00’de, 29 Eylül Cumartesi günü Mahmutlar Cumartesi Pazarı girişinde saat 13.00’de aşure ikramlarımız olacaktır. Tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.