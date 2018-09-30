MHP’den aşure ikramı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure etkinliklerinin sonuncusunu 29 Eylül Cumartesi günü Mahmutlar Mahallesi’nde gerçekleştirdi

MHP’den aşure ikramı
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CUMARTESİ Pazarı girişinde saat 13.00’de vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Etkinliğe şehir dışında olduğu için MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan katılamazken, yönetim kurulu üyeleri vatandaşlara elleriyle aşure ikram etti. MHP Mahmutlar Mahalle Başkanı Mustafa Durusoy, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.
 

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