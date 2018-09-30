CUMARTESİ Pazarı girişinde saat 13.00’de vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Etkinliğe şehir dışında olduğu için MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan katılamazken, yönetim kurulu üyeleri vatandaşlara elleriyle aşure ikram etti. MHP Mahmutlar Mahalle Başkanı Mustafa Durusoy, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.
MHP’den aşure ikramı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure etkinliklerinin sonuncusunu 29 Eylül Cumartesi günü Mahmutlar Mahallesi’nde gerçekleştirdi
CUMARTESİ Pazarı girişinde saat 13.00’de vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Etkinliğe şehir dışında olduğu için MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan katılamazken, yönetim kurulu üyeleri vatandaşlara elleriyle aşure ikram etti. MHP Mahmutlar Mahalle Başkanı Mustafa Durusoy, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.
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