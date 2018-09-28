MHP’den aşure etkinliğine davet

AVSALLAR ve Konaklı’da kurulan Çarşamba Pazarı’nda başlayıp Cuma Pazarı içerisindeki parti binası önünde süren etkinliklere, dün Demirtaş Mahallesi Atatürk Caddesi Merkez Cami yanında saat 13.00’de devam edildi. Programa çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Etkinliklerin bugün de Mahmutlar Mahallesi’ndeki Cumartesi Pazarı girişinde saat 13.00’de süreceğini söyleyen MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Aşure ikramımıza teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Muharrem ayı dinimizde kıymet verilen en önemli 4 aydan biridir. Muharrem ayının ilk gününde oruç tutmak, tüm yıl oruç tutmuş gibi sayılır. Dualarımızın kabul olması dileğiyle herkesin bu özel ayını kutluyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 21:06