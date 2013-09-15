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MHP’den Aliefendi çıkarması

MHP İlçe Başkanı Uyar, belediye başkan aday adayları ve belde teşkilatı Aliefendi Köyü'nü ziyaret etti

MHP’den Aliefendi çıkarması

MHP İlçe Başkanı Uyar, belediye başkan aday adayları ve belde teşkilatı Aliefendi Köyü'nü ziyaret etti

15 Eylül 2013 Pazar 15:52
MHP’den Aliefendi çıkarması
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Cafer Uyar, dün sabah MHP’nin Alanya Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Ali Dim’in Demirtaş Rüya Tepe’de teşkilat ve partililer için verdiği kahvaltı etkinliğinin ardından, geçen hafta yaşanan yangın felaketinde ağır yaralar alan Aliefendi Köyü’ne gitti. Uyar’a belde teşkilatının yanı sıra MHP’nin Alanya Belediye Başkan Aday Adayları da eşlik etti. Burada Uyar ve ekibini Aliefendi Köyü Muhtarı Yusuf Apaydın ile Aliefendi Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rüştü Vural karşıladı. Yangında evleri ve bahçeleri zarar gören ailelerle sohbet eden Uyar, “Çok daha büyük bir felaket yaşanmadan yangının söndürülmüş olması tek tesellimiz. Umarız yangında evleri ve bahçeleri zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz ve siyasi otorite en kısa sürede yardım eli uzatır, yaralar sarılır” dedi.


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Son Güncelleme: 15.09.2013 15:56
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