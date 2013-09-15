MHP’den Aliefendi çıkarması

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Cafer Uyar, dün sabah MHP’nin Alanya Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Ali Dim’in Demirtaş Rüya Tepe’de teşkilat ve partililer için verdiği kahvaltı etkinliğinin ardından, geçen hafta yaşanan yangın felaketinde ağır yaralar alan Aliefendi Köyü’ne gitti. Uyar’a belde teşkilatının yanı sıra MHP’nin Alanya Belediye Başkan Aday Adayları da eşlik etti. Burada Uyar ve ekibini Aliefendi Köyü Muhtarı Yusuf Apaydın ile Aliefendi Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rüştü Vural karşıladı. Yangında evleri ve bahçeleri zarar gören ailelerle sohbet eden Uyar, “Çok daha büyük bir felaket yaşanmadan yangının söndürülmüş olması tek tesellimiz. Umarız yangında evleri ve bahçeleri zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz ve siyasi otorite en kısa sürede yardım eli uzatır, yaralar sarılır” dedi.







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