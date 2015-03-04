MHP'de sürpriz aday adayı

04 Mart 2015 Çarşamba 19:08
- Alper KUTAY
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri’nde Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Ayşe Sıddıka Saruhan Türkyılmaz, Ankara’da yaptığı görüşmelerin ardından 7 Haziran Genel Seçimleri’nde yeniden aday adayı olduğunu açıkladı. Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde dünyaya gelen, Yukarı Mahalle Çobanlı Mevkii’nde Topal Hasan lakaplı Hasan Saruhan’ın torunu olan Ayşe Sıddıka Saruhan Türkyılmaz, 2009 Yerel Seçimleri’nde İl Genel Meclis Üyesi Aday Adayı, 2011 Genel Seçimleri’nde ise Antalya Milletvekili Aday Adayı olmuştu. Hafta başında Ankara’ya giderek MHP Genel Merkezi’nde temaslarda bulunduğunu ve bu görüşmelerin ardından aday adayı olmaya karar verdiğini söyleyen Türkyılmaz, önümüzdeki hafta resmi başvurusunu yapacağını ve sahaya ineceğini bildirdi.
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Son Güncelleme: 04.03.2015 18:12