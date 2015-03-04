Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

MHP'de sürpriz aday adayı

2011 Genel Seçimleri’nde MHP’den Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Türkyılmaz, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi kararını verdi. Türkyılmaz, “Bu dönem de aday adayıyım” dedi.

MHP'de sürpriz aday adayı

2011 Genel Seçimleri’nde MHP’den Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Türkyılmaz, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi kararını verdi. Türkyılmaz, “Bu dönem de aday adayıyım” dedi.

04 Mart 2015 Çarşamba 19:08
MHP'de sürpriz aday adayı
banner404
- Alper KUTAY
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri’nde Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Ayşe Sıddıka Saruhan Türkyılmaz, Ankara’da yaptığı görüşmelerin ardından 7 Haziran Genel Seçimleri’nde yeniden aday adayı olduğunu açıkladı. Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde dünyaya gelen, Yukarı Mahalle Çobanlı Mevkii’nde Topal Hasan lakaplı Hasan Saruhan’ın torunu olan Ayşe Sıddıka Saruhan Türkyılmaz, 2009 Yerel Seçimleri’nde İl Genel Meclis Üyesi Aday Adayı, 2011 Genel Seçimleri’nde ise Antalya Milletvekili Aday Adayı olmuştu. Hafta başında Ankara’ya giderek MHP Genel Merkezi’nde temaslarda bulunduğunu ve bu görüşmelerin ardından aday adayı olmaya karar verdiğini söyleyen Türkyılmaz, önümüzdeki hafta resmi başvurusunu yapacağını ve sahaya ineceğini bildirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 04.03.2015 18:12
Anahtar Kelimeler:
MHPSürpriz Aday AdayıAyşe Sıddıka Saruhan Türkyılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim