MHP’de ‘Kurultay’ günü

ARALARINDA Alanya’nın da bulunduğu ilçe kongrelerini 20 Kasım 2014'te başlatan ve 8 Şubat'ta tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, il kongrelerini de 28 Aralık 2014-28 Şubat 2015 arasında yapmıştı. Kongreler sonucunda seçilen 1.098 üst kurul delegesinin yanı sıra tabii delegelerin katılımıyla toplam 1.232 üst kurul delegesi, bugünkü Büyük Kurultay'da yer alacak. MHP’nin genel seçim kampanyasında kullanılacak şarkıların da ilk defa kamuoyuna sunulacağı Büyük Kurultay’a, aralarında MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Hüseyin Yıldız, Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, Alanyalı milletvekili aday adaylarının da bulunduğu bini aşkın davetlinin katılması bekleniyor. Bilindiği gibi MHP 21. Dönem Yozgat Milletvekili Mesut Türker, Bahçeli’nin karşısına genel başkan adayı olarak çıkacağını açıklamıştı.