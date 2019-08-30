MHP’de ‘Cumhur’ zirvesi

Alper Kutay

31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce kurulan Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Meclisi üyelerini ağırlayan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, konuklarıyla Alanya gündemini değerlendirdi. Ak Parti’nin Alanya’daki kurucularından olan ve bu dönem meclise giren Mehmet Ali Kiriş öncülüğünde Türkdoğan’ı ziyaret eden meclis üyeleri, çalışmalarında başarılar dilediler. Kiriş öncülüğündeki ziyaret programına; Kayhan Balta, Mehmet Şenli, Meliha Aras Erdoğan, Bilal Azak, Paulina Müftüoğlu, Ahmet Dayanç, Arif Tok, Muammer Özbudak ve Mustafa Sünbül katıldı.