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“MHP’de 9 aday adayı var“

MHP İlçe Başkanı Hilmi Er, “Aday adaylığı başvuru süreci bitti, Alanya’dan 9 değerli dava arkadaşımız başvuruda bulundu” dedi

“MHP’de 9 aday adayı var“

MHP İlçe Başkanı Hilmi Er, “Aday adaylığı başvuru süreci bitti, Alanya’dan 9 değerli dava arkadaşımız başvuruda bulundu” dedi

20 Mart 2015 Cuma 09:06
“MHP’de 9 aday adayı var“
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Hilmi Er, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi, Antalya’nın 14 kişilik listesine girebilmek için Alanya’dan 9 ismin aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Er, “18 Mart Çarşamba günü mesai saati bitimi itibariyle aday adaylık süreci tamamlanmış olup, Antalya’dan 60 civarında isim aday adaylığı başvurusunda bulunmuştur. Alanya’dan ise 9 aday adaylığı başvurusu oldu. MHP’nin ilçe başkanı olarak, çıkmış oldukları bu kutlu yolda tüm aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, her şeyin gönüllerince olmasını temenni ediyorum. 21 Mart Cumartesi günü Ankara’da Büyük Kurultay gerçekleştireceğiz. Akabinde hızlı bir şekilde seçim çalışmalarına başlayacağız. Bu anlamada 7 Haziran Genel Seçimleri bizim için önemli bir tarih. 7 Nisan itibariyle adaylarımız netleştiği zaman sahalara hızlı bir şekilde inip seçimlerde başarılı olabilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. MHP’den Antalya Milletvekili Aday Adaylığı için; Ayşe Sıddıka Türkyılmaz, Cafer Uyar, Cahit Kocabeyoğlu, Hacı Mevlüt Zavlak, Hasan Çalış, Hüseyin Yıldız, Mehmet Mutlu, Murat Levent Koçak ve Mustafa Alpay Tunay başvuruda bulundu.

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Son Güncelleme: 19.03.2015 16:13
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