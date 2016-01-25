MHP'de 19 yıl sonra bir ilk yaşanacak!

25 Ocak 2016 Pazartesi 18:25
KIZILCAHAMAM kampı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçirdiği ameliyat nedeniyle iki haftadır MHP'nin Meclis'teki grup toplantısı yapılamıyordu. Bahçeli, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından yarın Meclis'te grup toplantısının yapılmasını istedi. Ancak istirahatte olduğu için Bahçeli kürsüye çıkamayacak.
BAHÇELİ YERİNE VURAL
Toplantıya Bahçeli adına MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural başkanlık edecek ve kürsüden partililere seslenecek.
19 YILLIK GENEL BAŞKANLIK DÖNEMİNDE BİR İLK
Yani 1997'den beri genel başkanlık koltuğunda oturan Devlet Bahçeli'nin yerine ilk kez 'başka birisi' partililere hitap edecek.
BAHÇELİ OTELDE DİNLENİYOR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta Kocaeli'nin Gebze ilçesinde anjiyo olmuştu. Bahçeli, Ankara'daki Bilkent Otel'de dinleniyor.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 17:52