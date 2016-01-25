MHP'de 19 yıl sonra bir ilk

25 Ocak 2016 Pazartesi 16:54
MHP Grup Toplantısı yarın TBMM'de yapılacak. İstiharat ettiği için toplantıda Bahçeli değil Oktay Vural konuşacak.
Toplantıya başkanlık edecek olan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın kürsüden de konuşacağı öğrenildi.
Yani 1997'den beri genel başkanlık koltuğunda oturan Devlet Bahçeli’nin yerine ilk kez ‘başka birisi’ partililere hitap edecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde anjiyo olmuştu.
Bahçeli, Ankara’daki Bilkent Otel’de dinleniyor.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:55