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MHP'de 19 yıl sonra bir ilk

Yarın Meclis'te partilerin grup toplantıları var. Liderler kürsüye çıkacak ve önemli değerlendirmelerde bulunacak. MHP cephesinde ise bir ilk yaşanacak. Bahçeli'nin 19 yıllık genel başkanlığı boyunca ilk kez parti grubunda bir başkası konuşacak

MHP'de 19 yıl sonra bir ilk

Yarın Meclis'te partilerin grup toplantıları var. Liderler kürsüye çıkacak ve önemli değerlendirmelerde bulunacak. MHP cephesinde ise bir ilk yaşanacak. Bahçeli'nin 19 yıllık genel başkanlığı boyunca ilk kez parti grubunda bir başkası konuşacak

25 Ocak 2016 Pazartesi 16:54
MHP'de 19 yıl sonra bir ilk
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MHP Grup Toplantısı yarın TBMM'de yapılacak. İstiharat ettiği için toplantıda Bahçeli değil Oktay Vural konuşacak.
 
Toplantıya başkanlık edecek olan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın kürsüden de konuşacağı öğrenildi.
 
Yani 1997'den beri genel başkanlık koltuğunda oturan Devlet Bahçeli’nin yerine ilk kez ‘başka birisi’ partililere hitap edecek.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde anjiyo olmuştu.
Bahçeli, Ankara’daki Bilkent Otel’de dinleniyor.

 
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:55
Anahtar Kelimeler:
MHPde 19 Yıl Sonra Bir IlkMeclisMHP Grup ToplantısıOktay Vural
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