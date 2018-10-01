MHP yaşlıları unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ekibi, 1 Ekim Yaşlılar Günü münasebetiyle Alanya Huzurevi sakinlerini ziyaret etti

MHP yaşlıları unutmadı
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Haber: Alper KUTAY

TÜRKDOĞAN, “Mutlulukları gözlerinden okunan değerli büyüklerimizin ellerini öperek karanfil takdim ettik. Yaşlılar bir milletin tecrübeyle donanmış, bütün değerlerini yeni nesle aktaran en önemli unsurdur. Kendilerine Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, İl Başkanımız Mustafa Aksoy ve Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in selamlarını ilettik. Bizleri güler yüzlü personeli ile nazik bir şekilde ağırlayan Alanya Huzurevi Müdürü Sabit Demir’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 00:04
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