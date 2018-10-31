MHP startı verdi

MHP İl Teşkilatı, ilçe başkanları toplantısı ile seçim startını resmen verdi

MHP startı verdi
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, dün Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy’un başkanlığında yapılan ilçe başkanları toplantısına katıldı. Antalya genelinde yerel seçim startının da verildiği toplantı hakkında bilgi veren Türkdoğan, “İl Başkanımız Mustafa Aksoy’un başkanlığında aylık olağan ilçe başkanları toplantısı gerçekleşti. Yerel seçim çalışmalarımızın startını verdiğimiz toplantımızda alınan kararların partimize, Antalya'mıza ve Alanya'mıza hayırlar getirmesini dilerim. 
Biriz, beraberiz, liderimizin emrindeyiz” dedi.

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